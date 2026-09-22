유튜버 육은영쌤, 깜짝 결혼 발표…"한 사람 남편으로 새 이야기 보여드릴것"

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60만 구독자를 가진 유튜브 채널 '매드브로 MadBros'에 출연하는 육은영쌤(본명 강승구)이 결혼 소식을 전했다.육은영쌤은 지난 21일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 웨딩 화보와 함께 결혼 소식을 알렸다.그는 "육은영쌤 어제 결혼했다. 많은 분들의 축복 속에서 평생을 함께하고 싶은 사람과 부부가 되었다. 아직도 실감이 나지 않는다"며 소감을 밝힌 뒤 "좋은 일이 생기면 말씀드리고 싶고, 힘든 일이 생기면 응원을 받고 싶을 만큼 제 인생의 중요한 순간인 만큼 직접 말씀드리고 싶었다."고 결혼 소식을 알린 이유를 전했다.이어 그는 "앞으로도 저는 지금처럼 살겠다. 아이들을 만나고, 사람들을 만나고, 제가 할 수 있는 일들을 하면서 열심히 살아가겠다"고 다짐을 전했다. 그러면서 "이제는 한 사람의 남편으로서도 앞으로 여러분께 보여드릴 새로운 이야기들이 더 많아질 것 같다"며 팬들에게 감사 인사를 남겼다.한편 육은영쌤은 정신건강의학과 의사 오은영을 패러디한 캐릭터로, 쓰레기 줍기, 보육원 기부, 체험학습 인솔 등 선행 콘텐츠부터 미성년자 흡연, 노상 흡연, 폭언, 난폭운전 등 시민들에게 불편을 주는 행위를 직접 계도하는 콘텐츠를 만들어 인기를 끌어왔다.특히 지난 7월에는 일본 오사카 여행 중 약자만 골라 고의로 어깨를 부딪치는 이른바 '부츠카리'를 하던 남성을 직접 제지하고 사과를 받아낸 영상이 국내외에서 큰 화제를 모았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)