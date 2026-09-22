"순간 최고 7.4%"…SBS 나고야 AG 야구 대만전, 지상파 시청률 '트리플 크라운' 달성

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2026 나고야 아시안게임 남자 야구 대한민국과 대만의 조별리그 1차전에서 대한민국이 대만을 5대 0으로 완파한 가운데, SBS는 중계에서 시청률 1위를 싹쓸이하며 명품 중계진의 저력을 입증했다.22일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 SBS가 생중계한 남자 야구 조별리그 B조 1차전 대한민국 대 대만전의 시청률은 수도권 가구 기준 4.8%를 기록해 MBC(4.2%), KBS(2.4%)를 제치고 지상파 3사 중 1위를 차지했다.광고 핵심 지표인 2049 시청률에서도 수도권 2.2%, 전국 1.8%로 동시간대 정상에 올랐으며, 순간 최고 시청률은 수도권 가구 기준 7.4%, 2049 기준 3.2%까지 치솟아 '트리플 크라운'을 완성했다.이날 마운드에서는 선발 곽빈이 6이닝 10탈삼진 무실점 무안타로 압도적인 투구를 선보였다. 정우영 캐스터는 "타이완 상대 더 이상 악연은 없다"라고 외쳐 시청자들에게 통쾌함을 선사했다. 9회 2사까지 이어진 팀 노히트 행진이 깨지자 이순철 해설위원은 "제가 말 잘못했습니다"라며 웃픈 사과를 건네 생방송의 묘미를 살렸다.타선에서는 윤동희의 쐐기 솔로 포와 김주원의 3안타 활약이 돋보였다. 윤동희의 홈런 순간 이순철 해설위원은 "역시 윤동희 선수는 국제용"이라고 감탄을 금치 못했고, 정우영 캐스터와 이대호 해설위원의 차진 호흡이 어우러지며 경기의 몰입도를 높였다.스포츠 중계 파워를 과시한 SBS는 오늘(22일)도 굵직한 경기들을 연속 생중계한다. 오후 4시 여자 배구 동메달 결정전(대한민국 vs 태국)을 시작으로 오후 6시 30분 남자 야구 조별리그(대한민국 vs 홍콩), 오후 7시 남자 축구 조별리그(대한민국 vs 사우디아라비아) 경기를 전하며 안방극장에 승리의 열기를 전달할 예정이다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)