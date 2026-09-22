심수봉 "어른으로서 잘못했다" 사과…김다현 "마음 잘 추스를게요" 의젓한 대응

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대선배 심수봉(71)이 "노래를 뭔지 잘 모르는 아가씨 때문에 머리가 어지럽다."고 발언한 것에 대해서 사과하자 김다현(17)이 곧바로 "마음을 잘 추스르겠다."며 의젓한 모습을 보였다.김다현은 21일 자신의 인스타그램에 "안녕하십니까. 김다현입니다. 심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해 주시고 따뜻한 위로도 해 주셨습니다"라는 글을 올렸다. 이어 "팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠. 저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나요. 감사합니다"라고 전했다.앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌' 무대에 올라 직전 순서에 나온 김다현을 겨냥한 발언으로 논란을 빚었다.심수봉은 관객들을 향해 "저 앞에 노래 부른 여자애, 제 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지 삶이 뭔지 모르는 아가씨인 것 같다. 노래를 듣고 있으면서 지금 제가 너무 힘이 든다. 제 앞에서 저 선수(김다현)를 내보내지 말아 달라, 앞으로"라고 공개적으로 훈계하기도 했다.해당 발언 영상이 온라인에 퍼지면서 비판 여론이 확산됐다. 2009년생으로 아직 미성년자인 후배 가수를 상대로 공개적인 자리에서 강도 높은 발언을 한 것이 부적절했다는 지적이 이어졌다. 특히 김다현을 지칭하며 사용한 '여자애', '아가씨', '선수' 등의 표현이 부적절하다는 비판도 잇따랐다. 논란이 확산되면서 접속자가 폭증해 한때 심수봉의 공식 홈페이지가 마비되기도 했다.논란이 커지자 심수봉은 21일 소속사를 통해 공식 사과했다.그는 "말 그대로 실언을 했다. 모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말이 나온 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다. 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위한 말은 절대 아니었다. 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명히 잘못됐다"고 고개를 숙였다.심수봉은 김다현 및 가족과 직접 사과의 뜻을 나눴다고도 밝혔다.그는 "김다현 양의 부친에게 김다현 양이 콘서트에서 '백만송이 장미'를 피아노를 치며 불렀다는 이야기를 듣고 '얼마나 연습을 했을까' 생각하니 눈시울이 뜨거워졌다. 김다현 양과 팬클럽, 행사를 위해 애쓴 모든 관계자들에게도 깊은 유감과 사과의 말씀을 드린다. 트로트 축제 당일 공연을 보러 온 많은 참가자들에게는 진심으로 미안하다. 넓은 마음으로 용서 바란다"고 거듭 밝혔다.한편 심수봉과 김다현은 과거에도 여러 차례 같은 방송에 출연한 인연이 있다. 김다현은 2023년 MBN '현역가왕'에 출연했고 당시 심수봉은 스페셜 마스터로 참여해 김다현의 무대를 심사했으며, 같은 해 12월에는 SBS FiL·SBS M '더 트롯쇼'에도 두 사람이 나란히 출연한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)