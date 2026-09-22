코너 몰린 인판티노, FIFA 개혁 제안…"독립적 외부 기관 통해 할 것"

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 FIFA 운영 방식에 대해 외부 독립기관의 검토를 받겠다고 제안하며 개혁 논의에 열려 있다는 입장을 밝혔습니다.영국 BBC와 로이터 등 주요 외신은 인판티노 회장이 FIFA 평의회 위원과 211개 회원국 협회 전체에 이런 내용의 서한을 보냈다고 22일(한국시간) 보도했습니다.인판티노 회장은 서한에서 "주요 전략사업에 대한 FIFA의 현행 거버넌스 체계를 독립적인 외부 기관이 검토하고 개선안을 권고하도록 할지 평의회에 묻겠다"고 적었습니다.이어 "평의회가 대륙 연맹, 회원국 협회, 관계자들과 함께 FIFA의 의사결정을 어떻게 더 강화할 수 있을지 직접적이고 체계적이며 기한이 정해진 협의 절차를 마련할 것을 제안하겠다"고 했습니다.월드컵 등 주요 대회 지분을 매각하는 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE) 계획이 무산된 뒤 전방위 압박을 받던 인판티노 회장이 회장 권력 약화로 이어질 수 있는 지배구조 개선을 먼저 제안하며 재선을 위한 돌파구를 모색하는 거로 풀이됩니다.인판티노 회장의 반대 세력은 그의 즉각적인 사임에 더해 회장에 지나치게 많은 힘이 집중된 FIFA 지배구조의 전면적 개편을 요구하고 있습니다.BBC에 따르면 반대 세력 사이에선 단임제 도입 등 회장 권한 제한, 회장과 FIFA 행정의 분리 강화, 인권 및 지속가능성 강화, FIFA 현금 보유고 재분배 등이 논의되고 있습니다.지난 7월 월드컵 상업 권리를 전담하는 FFE라는 자회사를 세우고 이 회사의 지분 20%를 미국의 민간 펀드 스라이브 캐피털에 42억 달러를 받고 넘기려던 인판티노 회장의 계획이 드러났고, 이는 거센 반발에 백지화했습니다.심각한 대립 국면이 국제 축구계에서 지속하는 가운데 최근엔 인판티노 회장 반대파 수장인 알렉산데르 체페린 유럽축구연맹(UEFA) 회장과 빅터 몬탈리아니 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장이 211개 회원국 협회에 각 1천만달러씩을 지급하라고 요구하는 서한을 FIFA에 보내며 압박 수위를 높였습니다.이달 초에는 데비 휴잇 잉글랜드축구협회(FA) 회장 겸 FIFA 부회장이 인판티노 회장에게 FFE 계획과 관련한 모든 문서를 공개하라고 요구한 바 있습니다.휴잇 회장은 월드컵 기간 미국 공격수 폴라린 발로건에게 내려졌던 출전정지 징계가 취소된 결정과 관련한 문서도 공개하라고 요구했습니다.56세로 스위스, 이탈리아 이중국적자인 인판티노 회장은 내년 3월 모로코 라바트에서 열리는 선거에서 네 번째 임기에 도전합니다.반대 세력은 오는 11월 18일까지 대항할 후보를 찾아야 하며, 지금까지는 인판티노 회장이 단독 후봅니다.로이터는 "정통한 소식통에 따르면 인판티노 회장은 이미 당선에 충분한 표를 확보해뒀다. 이 때문에 반대 세력은 대항마를 세우기보다 그의 권한을 제한하는 쪽으로 방향을 트는 것으로 보인다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)