스위스 캡틴 자카, 가짜 코로나 백신 증명서 구매…대표팀에서 제외

▲ 그라니트 자카

스위스 축구 대표팀 '캡틴' 그라니트 자카(선덜랜드)가 위조된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 증명서를 구매한 혐의로 9∼10월 A매치 명단에서 제외됐습니다.영국 공영방송 BBC는 22일(한국시간) "자카가 2022년에 위조된 코로나19 백신 접종 증명서를 취득한 혐의로 스위스 검찰의 조사를 받고 있다"라며 "가짜 접종 증명서를 발급받는 과정에서 범법 행위가 있었는지 조사가 진행 중이다"라고 전했습니다.이어 "법적 처벌도 받을 수 있는 상황이어서 9∼10월 예정된 스위스 대표팀의 A매치 명단에서 빠졌다"고 덧붙였습니다.자카는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 코로나19 백신에 대한 불신과 불확실성에 영향을 받았다며 가짜 코로나19 접종 증명서를 구매한 사실을 인정했습니다.그는 "당시 코로나19 백신에 대해 깊은 불안감과 심각한 의구심을 품고 있었고, 백신에 대한 깊은 불신과 두려움, 불확실성에 사로잡혀 있었다"라며 "혼란스러운 감정 속에서 정당한 절차를 통해 궁금증을 해결하는 대신 백신 증명서를 구했다. 나의 실수였다. 책임을 받아들이고 관련 당국의 조사에 적극 협조하고 있다"고 밝혔습니다.이에 따라 스위스축구협회는 9∼10월 예정된 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 일정에서 자카를 대표팀에 합류시키지 않기로 결정했습니다.(사진=게티이미지)