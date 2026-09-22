이 대통령 "강남불패·부동산 투기 공화국, 과거 이야기 될 것"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 "'강남불패', '부동산 투기 공화국'은 이제 과거 이야기가 될 것이다. 또 반드시 그래야 한다"라고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(22일), 자신의 SNS에 정부가 발표한 '주거 안정 플랜'을 소개하는 글을 공유하며 이와 같이 적었습니다.이 계획은 공공분양·임대 등 공적주택을 2030년까지 연평균 24만 가구 공급하고, 다양한 수요를 고려해 넓은 면적 등을 갖춘 '보편형 공공임대' 등을 도입하는 내용입니다.이 대통령은 현재 유엔총회 참석을 계기로 미국·멕시코 순방길에 오른 상태인데, 뉴욕 JFK 공항에 도착하자마자 관련 게시글을 올린 겁니다.그만큼 부동산 정책 추진에 강한 의지를 드러낸 걸로 풀이되는데, 지난주 기자회견에서도 이 대통령은 부동산 시장 안정을 강조한 바 있습니다.지난 기자회견에서 이 대통령은 "대한민국이 부동산 투기 공화국 부동산 공화국을 벗어나는 것이 이 정부의 가장 중심 과제"라며, "어렵고, 다들 하려고 하다가 안 됐지만, 분명히 말씀드릴 수 있는 건 이 정부는 합니다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)