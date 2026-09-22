"상어다!" 2만 명 몰렸다…'핫플' 된 부산 북항

<앵커>



길이 3m가 넘는 상어가 출몰한 부산 북항에 관광객들이 몰리고 있습니다. 지난 주말에는 이 상어를 보려고 2만 명 넘는 인파가 몰렸습니다.



KNN 조진욱 기자입니다.



<기자>



북항 상어가 매끈한 지느러미를 자랑하고는 유유히 사라집니다.



마치 팬서비스라도 하듯 같은 자리를 맴돌고 있습니다.



[조성근/경기도 김포시 : 상어가 생각보다 엄청 크고, 최대한 사람들 근처에서 왔다 갔다 하면서 뭔가 쇼를 보여주듯….]



살아있는 상어를 수족관이 아닌 이곳 공원에서 볼 수 있다는 소식에 부산은 때아닌 상어 특수를 맞고 있습니다.



주말 동안 2만 명 넘게 찾는 등 전국구 인기를 끌고 있습니다.



북항 상어는 SNS에서도 유명 스타입니다.



사람들은 저마다 캐릭터를 만들고, 이름을 붙이는 게 유행처럼 번졌습니다.



상어를 본 딴 부산 돔 아레나에 상어빵까지 여러 이야기를 쏟아냅니다.



[송승훈/'부캉이(북항 상어)' 캐릭터 제작자 : '부캉이'의 춤추는 영상을 만들었거든요. 또다시 부산이 화제가 되고 관광수요가 생기면 저는 좋다고 (생각합니다.)]



효자 상어의 등장에 관할 지자체도 함박웃음입니다.



내친김에 부기처럼 구청 대표 캐릭터로 만들겠다는 심산입니다.



특히 아이들에게 친숙한 아기상어의 고향이 이곳 부산 앞바다라 이야기의 연결성도 좋습니다.



[강철호/부산 동구청장 : 상어 한 마리의 작은 인연이 부산 동구의 북항을 전국에 다 알렸습니다. 상어 이름과 캐릭터를 공모전을 통해서 시민들과 함께 좋은 추억과 좋은 기억을 남길 수 있는….]



한편 새끼상어 목격설도 나돌지만 국립수산과학원은 출산 가능성은 희박하다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 전재현 KNN, 화면제공 : 시청자 정우석)



KNN 조진욱