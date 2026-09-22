"반바지 등교 뉘우쳐"…연대 치대생 복장규정 위반 반성문 공개 논란

▲ 연세대학교 깃발

연세대 치과대학 학생들이 복장 규정을 지키지 않았다는 이유로 쓴 손글씨 반성문이 강의실에 게시되는 일이 발생했습니다.어제(21일) 언론 취재에 따르면, 연세대 치대 소속 한 학생이 쓴 반성문에는 "부주의로 복장 규정을 위반하게 된 점에 대해 깊이 반성한다", "단정한 복장은 의료인으로서 갖춰야 할 가장 기본적인 소양이지만, 날씨가 덥다는 안일한 생각과 편안함을 쫓아 치과대 학생으로서의 본분과 규정을 망각한 채 반바지를 착용하고 등교했습니다", "예비 의료인으로서 큰 결격사유이자 부끄러운 태도" 등의 내용이 담겼습니다.다른 반성문에도 덥다는 이유로 복장 규정을 준수하지 못한 점을 반성한다는 내용이 등장했습니다.이들이 위반한 복장 규정은 '치대 생활에 적절한 학생 복장'으로, 연세대 치대 학부 홈페이지 공지사항에 게시돼있습니다.해당 안내에는 "역량 있고 신뢰받는 자랑스러운 치과의사로 커나가는 연세대 치대 학생들에게 '치대생답게 입기'를 권장한다"며 "짧은 치마, 반바지, 슬리퍼는 착용하지 않고, 노출이 심한 복장은 착용하지 않는다"는 내용이 담겼습니다."발목 위로 올라간 양말을 신은 상태에서 발등을 덮는 신발을 착용하며, 신발의 뒤축을 눌러서 신지 않는다"는 내용도 있습니다.그러면서 "환자를 대면하는 원내생뿐 아니라 실습 이전 과정에 있는 학생들도 점진적으로 배워나가도록 복장 지침 안내를 준수해 주시기 바란다"고 당부했습니다.이에 대해 일각에선 학교라는 공간에서 지나치게 엄격한 복장 규정을 운영한다는 지적과 함께, 반성문을 공개적으로 게시하는 것은 지나친 대응이라는 반응이 나왔습니다.연세대 온라인 커뮤니티에선 "백번 양보해서 슬리퍼는 안전 문제가 있다고 치고, 반성문 공개는 (너무했다)", "반성문까진 그럴 수 있어도 전체 공개는 미개한 아이디어", "반성문을 강의실에 게시해둔 게 역하다. 집단 괴롭힘도 저런 괴롭힘이 있냐"는 반응이 나왔습니다.이에 대해 연대 치대 측은 "예비 의료인으로서 갖춰야 할 자세에 대해 교육 차원에서 이뤄진 조치"라면서 "향후 실습 외 복장 규정 개선에 대해 학생들과 열린 자세로 대화해 볼 수 있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)