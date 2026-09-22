중학생이 SNS에 교사 신상·욕설…부모는 '아동학대' 신고

▲ 학교 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

학교 생활지도에 불만을 품은 중학생이 교사들의 신상을 욕설과 함께 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 교권 침해 사안이 발생해 교육 당국이 조사에 나섰습니다.어제(21일) 경기도교육청과 경기도교원단체총연합회 등에 따르면, 지난 17일 저녁 경기도 내 모 중학교 1학년 학생 A 양이 자신이 다니는 학교 담임교사 등 4명의 얼굴과 이름, 연락처 등을 공개하는 글을 인스타그램과 스레드 등에 올렸습니다.게시글에는 "미친xx, 늙은 xx, 죽어, 역겹다"는 등의 욕설도 담겼습니다.해당 학생은 전날 오전 학교에서 교사가 수업 이동과 관련한 생활지도를 하자 이에 불만을 품고 교사들의 모습을 촬영한 뒤 영상 일부를 캡처해 글을 작성한 것으로 교육 당국은 파악하고 있습니다.문제가 된 글은 사흘 뒤인 20일에 삭제된 것으로 확인됐습니다.A 양은 1학기 때도 교권 침해 사안으로 출석정지 처분을 받았던 것으로 알려졌습니다.A 양의 부모는 오히려 교사들을 아동학대로 신고했던 것으로 파악됐습니다.경기교총 관계자는 "사안을 검토한 경찰이 '학칙에 따른 지도'라고 판단하고 사건으로 접수할 수 없다고 안내했다고 한다"며 "이 학부모는 과거에도 교사를 아동학대로 신고한 적 있지만 학대로 볼 수 없다며 '입건 전 종결'됐다고 한다"고 설명했습니다.피해 교사들은 교권 피해를 호소하며 지역교육지원청에 교권보호위원회 개최를 요청했습니다.이상호 경기교총 회장은 "교사의 신상정보를 공개하고 욕설을 퍼붓는 것도 모자라, 정당한 생활지도를 무고성 아동학대 신고로 압박하는 행위는 교단의 정당한 교육 권위를 뿌리째 흔드는 일"이라고 지적했습니다.도교육청은 해당 교사들에 대해 교권보호전담관을 배정하고 지원책을 검토 중입니다.(사진=연합뉴스)