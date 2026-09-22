뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'금메달 모자'의 포옹…"최고의 환갑 선물"

김형열 기자
작성 2026.09.22 06:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

아시안 게임을 제패한 남자농구대표팀이 뜨거운 환영 속에 귀국했습니다. 이현중 선수는 36년 전 같은 대회, 같은 종목에서 금메달을 목에 걸었던 어머니와 기쁨을 나눴습니다.

김형열 기자입니다.

<기자>

한국 농구의 에이스로 12년 만의 금메달을 이끈 뒤, 뜨거운 눈물을 쏟아내며 최고의 밤을 보냈던 이현중이 금메달을 목에 걸고 환한 얼굴로 돌아왔습니다.

[이현중/농구 국가대표 : 감독님이 너무 좋아하시니까 제가 좀 눈물이 나더라고요. 개개인 한 명 한 명이 희생하고 롤(역할)을 받아들이면서 다 같이 이뤄낸 우승이어서 좀 마음이 울컥했습니다.]

1984년 LA 올림픽 은메달, 1990년 북경 아시안게임 금메달을 따낸 대선배이자 어머니 성정아 씨에게도 감사의 마음을 전했습니다.

[이현중/농구 국가대표 : 어머니가 이룬 것에 비하면 아직 한참 멀었죠. 가족 중에 이렇게 (저를) 겸손하게 만들 수 있는 사람이 있다는 게 참 영광인 것 같습니다. 엄마 사랑합니다.]

몰려드는 팬들과 기념 촬영을 하고, 취재진에 둘러싸여 있는 아들을 보며 어머니는 흐뭇한 미소를 지었고,

[성정아/1990년 대회 금메달리스트, 이현중 어머니 : 자랑스럽죠. 어떻게 저렇게 대견하게 잘 컸나 몰라요. 전 저렇게 못 키웠는데 자기가 저렇게 알아서 잘 컸어요.]

아들의 금메달이 인생 최고의 선물이라고 기뻐했습니다.

[성정아/1990년 대회 금메달리스트, 이현중 어머니 : 당연히 현중이가 금메달 딴 게 (제 금메달보다) 기쁘죠. 올해 제가 환갑이니까 우리 현중이가 저한테 큰 환갑 선물했네요.]

정작 오랜만에 마주한 금메달 모자는 쑥스러운 듯 가볍게 포옹만 나눴고, 삼일고 농구부 감독인 아버지도 제자이자 아들을 끌어안고 축하했습니다.

가족과 함께 금메달의 기쁨을 나눈 이현중은 닷새 뒤 미국으로 떠나 NBA를 향한 도전을 이어갑니다.

[성정아/1990년 대회 금메달리스트, 이현중 어머니 : 현중이가 좋아하는 도전, 행복하게 한번 끝까지 한번 해봐. 엄마는 열심히 응원할게!]

(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 서승현)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지