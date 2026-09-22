국회 재경위·산자위, 오늘 동시에 '대미투자 1호' 관련 보고 청취

▲ 17일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의 (자료사진)

국회는 오늘(22일) 정부로부터 3천500억 달러 규모 대미투자 첫 사업 관련 보고를 받습니다.국회 재정경제기획위원회·산업통상자원중소벤처기업위원회는 오늘 오전 9시 30분 전체회의를 열고, 재정경제부·산업통상부로부터 대미투자 협상 경과 및 세부 내용을 비공개로 보고받을 예정입니다.재경위에는 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가, 산자위에는 김정관 산업통상부 장관·박정성 통상교섭본부장 등이 각각 참석할 전망입니다.이날 보고는 정부 관계자와 상임위 소속 국회의원들만 참석한 채 이뤄집니다.상임위 전문위원·보좌진의 배석은 미국 측과의 협상이 진행 중인 상황을 고려해 보안상 이유로 불허됐습니다.산자위 회의에서는 국정감사 실시계획서 및 증인 채택, 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자 인사청문 경과보고서 채택 안건도 논의됩니다.산자위는 이 후보자 청문보고서를 채택하되 인사청문회 과정에서 지적된 '비거주 1주택', 중기·소상공인 분야 전문성 부족 등을 '부적격' 사유로 병기해 처리할 전망입니다.(사진=연합뉴스)