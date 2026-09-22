[날씨] 전국 맑고 강한 자외선…서쪽 중심 늦더위

오늘(22일)도 서쪽을 중심으로 늦더위가 이어지겠습니다.



오늘 서울과 대전 29도, 광주 30도까지 오르며 덥겠고요, 반면 강릉은 24도에 머물며 선선하겠습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면 춘천이 13.7도, 청주 18.5도로 시작하고요.



오늘 한낮에 춘천과 청주 29도로 오늘도 대부분 지역에서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나면서 자외선이 강하겠습니다.



오늘도 경상권 해안은 바람이 강하게 불겠고요, 수도권 지역을 중심으로 대기가 건조한 가운데 바람도 다소 강하게 불어 작은 불이 큰 불로 번질 수 있어 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다.



추석 연휴 대체로 구름 많거나 흐리겠는데요.



추석 당일인 금요일 오전에는 강원 북부 동해안에, 토요일에는 남부와 제주에 비가 예상됩니다.



날은 주 후반으로 갈수록 점점 더 선선해지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)