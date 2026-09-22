편의점으로 돌진한 SUV…70대 운전자 "페달 헷갈렸다"

<앵커>



경남 거제에서 차량 1대가 편의점으로 돌진해 건물이 파손됐습니다. 70대 운전자는 브레이크와 가속 페달을 헷갈려 사고를 냈다고 진술했습니다.



밤사이 사건·사고, 권민규 기자입니다.



<기자>



편의점 안으로 SUV 1대가 반쯤 들어가 있고, 점포 내부는 아수라장입니다.



어제(21일) 저녁 6시 50분쯤, 경남 거제 칠천도에 있는 한 편의점 건물로 70대 남성 A 씨가 모는 SUV가 돌진했습니다.



[편의점 직원 : 물건 정리하다가 잠깐 좀 벗어나 있어서 (살았어요.) 거기도 턱이 있는데 딱 넘어온 거지.]



이 사고로 건물과 집기류가 일부 파손됐지만, 다행히 다친 사람은 없었습니다.



A 씨는 편의점 건물 앞에 주차를 하려다 브레이크와 가속페달을 헷갈렸다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 음주나 무면허 사고는 아닌 것으로 확인하고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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차들이 빠르게 달리는 고속도로 갓길에 차량 2대가 충돌한 채 멈춰 섰습니다.



어제 저녁 7시 10분쯤, 경부고속도로 청주분기점 근처에서 부산 방향으로 달리던 13.5톤 화물차가 옆 차로에 있던 SUV를 들이받았습니다.



[경찰 관계자 : 3차로 주행하다가 화물차가 4차로로 진로 변경을 하다가 (뒤쪽) 범퍼 쪽을 충격했어요. 그러면서 이제 차가 90도 돌면서….]



이 사고로 다친 사람은 없었는데, SUV 차량 운전자가 기어를 주행 상태로 두고 내리면서 차가 도로 한가운데로 굴러가는 아찔한 상황도 벌어지기도 했습니다.



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어젯밤 10시 10분쯤에는 경북 봉화에 있는 석포제련소 제1공장에서 불이 나 컨베이어벨트 등을 태우고 1시간 20여 분 만에 꺼졌습니다.



인명피해는 없었고, 소방은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 신세은, 화면제공 : 시청자 송영훈·경북 봉화소방서)