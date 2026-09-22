1. 강훈식 청와대 비서실장 사의 표명…"책임지는 차원"



강훈식 청와대 비서실장이 어제(21일) 사의를 표명했습니다. 장관 후보자들이 잇따라 낙마한 가운데 청와대 관계자는 "대통령을 보좌하는 비서실장으로서 종합적인 책임을 지는 차원"이라고 설명했습니다.



2. 김영범 자유형 50m 금…야구, 타이완에 완승



수영 자유형 50m에서 20살 김영범 선수가 대회 신기록으로 금메달을 땄습니다. 아시안게임 5연패를 노리는 야구대표팀은 투수진의 호투 속에 타이완을 5:0으로 완파했습니다.



3. 이 대통령 출국…트럼프 만나 '대미투자' 논의할까



이재명 대통령이 미국 뉴욕에서 열리는 UN 총회에 참석하기 위해 출국했습니다. 트럼프 미국 대통령과 양자 회담이 성사될지 주목됩니다.



4. "미중 AI 대화 공식화"…시진핑 역대 최고 수준 환대



미중 정상회담을 앞두고 양국이 AI가 초래할 위험을 통제하기 위한 공식 협의체를 만들기로 합의했습니다. 시진핑 중국 주석의 방미를 앞두고 트럼프 대통령이 공항에 직접 나가 시 주석을 맞이하기로 하는 등 역대 최고 수준의 환대를 예고했습니다.