트럼프, 또 AI 가속개발 의지 표출…"AI 또는 슈퍼지능 장려"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)이 인류를 멸망시킬 수 있다는 AI 업계 일각의 강력한 경고음에도 가속 개발을 멈추지 않겠다는 의지를 지속해서 강조하고 있습니다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "우리는 조심할 것이다. 그게 필요할 경우 상황을 통제할 법무부와 다른 법 집행 기관들이 있는 이유"라며 "하지만, 나는 오직 AI 또는 SI(SUPER INTELLIGENCE·슈퍼지능)를 장려할 것"이라고 적었습니다.트럼프 대통령은 "'지구 온난화 때문에 우리는 12년 안에 모두 죽을 것'이라고 했던 사람들은 지금 AI가 우리를 죽일 것이고, 로봇이 우리를 공격할 것이며, 모든 것이 재앙이라고 말하는 이들과 같은 사람"이라고 했습니다.'지구 온난화'라는 명칭이 "지구가 따뜻해지는 게 아니라 차가워지고 있었고 아무도 죽지 않았기 때문에 기후 변화로 재탄생됐다"라고도 주장했습니다.그는 또 집권 1기 자신에 대한 탄핵소추 사유였던 우크라이나 스캔들 등과 기후 변화보다 이번 AI 인류멸망론이나 속도조절론이 "더 큰 사기극"이라며 "AI 경쟁에서 이기는 사람이 승리한다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "우리는 현재 중국이나 다른 국가들보다 앞서고 있으며, 나는 이 상태를 유지할 것"이라며 "산업혁명이나 인터넷 자체보다 더 거대해질 것의 성장을 억누르지 않을 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 지난 12일 AI 기업 엔트로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)가 속도조절론을 펼치고, 이에 AI 업계 수장들이 찬성하고 나서면서 AI 통제 불능 가능성에 대한 우려가 급부상하자 이튿날인 13일부터 거의 매일 AI 가속개발 의지를 강조해왔습니다.속도조절론자들을 부정적 세력이라든지 역겨운 음모론자 등으로 규정하며 중국과의 AI 경쟁에서 승리하기 위해서 AI 개발을 억제하지 않겠다는 입장을 표명해온 것입니다.지난 주말인 19일에는 집권 1기 때 창설한 우주군사령부와 같이 'AI군(軍)을 만들겠다고 발표하면서 이를 총괄할 'AI 차르'를 곧 발표할 예정이라고 밝혔습니다.특히 AI라는 명칭이 부정확하다면서 '우월한 지능'(Superior Intelligence·SI), '극도의 지능'(Extreme Intelligence·EI), '최고의 지능'(Supreme Intelligence·SI) 등 3가지를 대안으로 제시하며 온라인 설문조사를 시작하기도 했습니다.(사진=게티이미지)