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"삶이 뭔지 모르는 아가씨"…심수봉, 결국 공식 사과

고희경 기자
작성 2026.09.22 08:16 조회수
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가수 심수봉 씨가 후배 가수 김다현 씨를 공개적으로 비판한 것에 대해 사과했습니다.

그제(20일) 심수봉 씨는 전북 진안에서 열린 지역행사 무대에 김다현 씨 다음으로 올랐는데요.

'내 앞에 노래 부른 여자'라고 김다현 씨를 언급한 뒤, '젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지 모르는 아가씨인 것 같다, 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다, 노래를 들으면서 너무 힘이 들었다'라고 목소리를 높였습니다.

그 뒤 온라인에서 '후배를 향한 지적이 지나쳤다'며 논란이 일었고, 결국 심수봉 씨는 말 그대로 실언을 했다며 어제 오후 공식 사과문을 냈습니다.

행사 당일 소음으로 큰 스트레스를 받았고, 적절하지 않은 순간에 상식을 벗어난 말이 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다고 고개를 숙였습니다.

이어 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다며, 김다현 씨와 가족에게 깊은 사과의 뜻을 전했다고 덧붙였습니다.
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