21년 만에 완전체로…핑클, 지속적 활동 예고

1세대 대표 걸그룹 핑클이 21년 만에 완전체 활동에 나섭니다.



단발성 만남이 아닌 지속적인 활동을 예고했습니다.



1998년 데뷔한 핑클은 '영원한 사랑'과 '내 남자친구에게', '나우' 등 여러 히트곡을 내며 당시 가요계를 대표하는 걸그룹으로 사랑받았죠.



이후 솔로 가수와 배우 등으로 각자 활동을 이어오던 멤버들이 오랜만에 다시 모였는데요.



핑클의 완전체 활동은 2005년 디지털 음반 '포에버 핑클' 발매 이후 21년 만입니다.



2019년 한 예능 프로그램을 통해 신곡을 냈긴 했지만 프로젝트 성격에 가까웠는데요.



이번에는 단발성 만남이 아닌 핑클이라는 이름으로 지속적인 활동을 위한 새로운 출발이라고 합니다.



핑클의 소속사는 오랫동안 핑클을 기다려온 팬들과 새로운 순간을 만들 수 있도록 다양한 활동을 선보이겠다고 밝혔습니다.