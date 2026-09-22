주먹 날리며 난투극…유명 카레이싱 대회서 무슨 일

자동차 운전 실력으로 승부를 겨루는 유명 카레이싱 대회에서 뜻밖의 방법으로 겨룬 선수들이 있습니다.



첫 소식으로 만나보시죠.



미국을 대표하는 자동차 경주 대회, '나스카'가 미국 테네시주에서 열렸습니다.



그런데 2위 자리를 놓고 열띤 경쟁을 펼치던 두 선수가 갑자기 서로 부딪히면서 사고가 발생합니다.



한 선수의 차량이 크게 파손되면서 더 이상 경기를 이어가지 못했는데요.



그런데 정비 구역에서 다시 만난 두 선수, 자동차 대신 주먹으로라도 반드시 결판을 내야 했던 걸까요?



한 선수가 상대를 밀치자 곧바로 한바탕 난투극이 벌어졌고, 주변 관계자들이 급히 달려들어 간신히 두 선수를 떼어놓았습니다.



경기장 폭력 사태에 공식 징계가 내려질지는 아직 알려지지 않았습니다.



(화면출처 : X @NASCARonUSA, @Altosnoticiasp1, @EricEstepp17)