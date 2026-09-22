"XXX호입니다" 아파트 붙은 편지에…쏟아진 응원 '뭉클'

아파트 같은 데 살다 보면 소음 때문에 갈등이 많잖아요. 이번엔 오히려 마음이 따뜻해지는 소식이네요?



네, 한 아파트에 살고 있는 A 씨 부부는 "태어난 지 3주 된 아기가 새로운 식구로 찾아왔다"며 엘리베이터에 편지를 붙였습니다.



밤낮없이 아기가 울 수 있어 울음소리가 들릴 수 있다며 양해를 부탁하고, 초보 엄마·아빠라 많이 서툴지만 이웃들에게 불편을 주지 않도록 최대한 노력하겠다고 적었는데요.



그런데 얼마 뒤 깜짝 놀랄 만한 일이 벌어졌습니다.



편지 여백에 이웃들이 남긴 응원 글이 빼곡하게 채워진 겁니다.



이웃들은 "많이 울어도 괜찮아요", "건강하게 잘 자라길 바랄게요", "엄마도 몸조리 잘하세요" 같은 축하와 격려를 보냈는데요.



누리꾼들은 "서로 배려하는 좋은 이웃들이다", "아기 울음소리를 반겨주는 모습이 따뜻하다"며 훈훈하다는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')