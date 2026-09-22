"○○○ 씨 맞죠?" 한 달 만에 찾은 지갑 열고 놀란 이유

잃어버린 지갑이 한 달 만에 주인 품으로 돌아왔다는데, 지갑 속에 돈도 그대로고 심지어는 뭔가가 추가로 들어있었다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에는 "아버지의 잃어버린 지갑이 온전히 되돌아왔다"는 사연이 올라왔는데요.



A 씨의 아버지는 지난달 말 셀프 주유소에서 기름을 넣은 뒤, 지갑을 차량 트렁크 위에 올려둔 사실을 깜빡하고 그대로 출발했습니다.



지갑에는 현금 약 70만 원과 신용카드 등이 들어 있었는데요.



뒤늦게 주유소로 돌아갔지만 지갑은 이미 사라진 뒤였고, 찾기 어렵겠다고 생각한 채 한 달가량이 흐른 어느 날, 주민센터에서 지갑을 보관하고 있다는 연락이 왔는데요.



돌려받은 지갑에는 현금과 카드가 하나도 빠짐없이 그대로 들어 있었고, 습득자가 남긴 손편지도 함께 있었습니다.



편지에는 "누군가에게 소중한 것이 엉뚱한 사람 손에 들어온 것은 정상이 아니다", "주인에게 돌려주고 나니 마음도 홀가분하고 기분이 좋다"는 내용이 담겼는데요.



습득자는 연락처를 찾지 못하자 주민등록지 주소까지 확인해 지갑 주인을 찾아준 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)