뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"자꾸 양념통닭 생각이" 93세 아버지 부탁에 벌어진 일

이강 기자
작성 2026.09.22 08:14 조회수
PIP 닫기
며칠 전에 93세 아버지가 양념통닭을 먹고 싶다며 딸에게 부탁했다는 사연, 전해드렸는데 혹시 기억하시나요?

이 사연이 뜻밖의 동네 치킨 잔치로 이어졌다는 소식입니다.

앞서 딸은 SNS에 '아버지가 참아보려고 했는데 자꾸 양념통닭 생각이 난다. 이걸 좀 주문해 달라고 부탁하면서 미안해했다'라는 일화를 전했습니다.

이 사연이 하루 만에 조회수 80만 회를 넘었고요, 누리꾼들의 공감을 얻었죠.

이에 한 치킨 업체가 '마음이 뭉클하다'며 20만 원 상당의 상품권을 보냈습니다.

그리고 그에 대한 후속 글이 최근 올라온 겁니다.

'상품권으로 양념통닭을 주문해서 동네 어르신들과 나눠 먹었다', 그리고 '어르신들도 너무 좋아했다'라고 딸이 사연을 올린 겁니다.

이걸 본 누리꾼들은 '동네 잔치 엔딩이라니 완벽하다'라는 반응인데요.

따뜻한 마음이 느껴져서 이런 소식을 전했던 저희까지 기분이 참 좋습니다.

(화면출처 : 스레드 hyangmo.momo)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지