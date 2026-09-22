"학생 본분 망각"…연대 치대에 뜻밖의 '반성문', 무슨 일

'반바지 입었다고 반성문', 이게 어찌된 일일까요?



고등학교도 아니고요, 대학교에서 반바지, 슬리퍼는 안 된다는 복장 규정이 있다고 합니다.



그로 인해서 반성문까지 붙었다는 사연 함께 보시죠.



최근 연세대 치과대 강의실에 반성문이 하나 붙었습니다.



'치과대 학생으로서 본분과 규정을 망각한 채 반바지를 착용하고 등교했다' 등의 내용이 담겼다고 알려졌습니다.



앞서 연세대 치대 학부 홈페이지에는 '치대 생활에 적절한 학생 복장'이라는 공지가 올라왔는데요.



공지를 보면 '역량 있고 신뢰받는 자랑스러운 치과의사로 커나가는 연세대 치대 학생들에게 치대생답게 입기를 권장한다'라면서 '짧은 치마와 반바지, 슬리퍼는 착용하지 않는다'라는 안내가 담겼습니다.



어떻게 생각하시나요?



학교인데 지나치게 엄격한 복장 규정을 적용하는 거 아니냐, 게다가 반성문까지 공개적으로 게시하는 것은 지나치다라는 반응이 나왔습니다.



이에 대해 대학 측은 '예비 의료인으로서 갖춰야 할 자세에 대해 교육 차원에서 이뤄진 조치'라면서도 '향후 실습 외 복장 규정 개선에 대해 학생들과 열린 자세로 대화해 볼 수 있다'고 밝혔습니다.



(화면출처 : 연세대 치과대학 홈페이지)