[날씨] 오늘도 서쪽 늦더위…내륙 짙은 안개 주의

오늘(22일)도 서쪽 지역은 늦더위가 이어지겠습니다.



아침에 서울이 18도로 선선하게 출발하겠지만, 낮에는 29도까지 올라 덥겠습니다.



30도 안팎의 늦더위는 수요일까지 이어지겠고요.



추석 연휴부터는 기온이 점차 내려가면서 토요일에는 26도까지 내려가겠습니다.



오늘도 하늘은 대체로 맑겠는데요.



내륙을 중심으로는 아침까지 안개가 끼겠습니다.



수도권과 충청권은 대기도 건조해지고 있고, 영남 해안가를 중심으로는 오늘까지 강한 바람이 불어 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



자세한 기온 살펴보시면 서울이 18도, 광주도 18도로 출발해 선선하겠고요.



낮에는 서울이 29도, 광주가 31도까지 오르겠고 반면, 강릉은 24도에 머물면서 선선하겠습니다.



추석 연휴가 시작되면서 하늘에 구름이 점차 많아지겠습니다.



특히 토요일은 전국이 흐린 가운데 남부와 제주에는 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)