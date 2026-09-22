"회계부정 의혹 등 5건 전달"…"청와대 입장에선 가십"

<앵커>



김승원 전 법무장관 후보자는 스스로 물러났지만, 전직 보좌관이 청와대 측에 전달한 '탄원서'로 후폭풍이 거셉니다. 전직 보좌관은 SBS에, 김 전 후보자가 이끌었던 민주당 경기도당의 회계 부정 의혹 등을 담은 탄원서를 비롯해 5건의 문서 파일을 전달했다고 말했습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



법무장관 후보자직에서 물러난 김승원 민주당 의원의 전직 보좌관 A 씨는 어제(21일) SBS에, 김 의원에 대한 의혹들을 담은 탄원서를 홍익표 청와대 정무수석에게 지난 17일 전달했다고 말했습니다.



민주당 주도로 김 의원에 대한 국회 인사청문보고서가 채택된 날이자, 이재명 대통령의 기자회견 전날입니다.



"17일 오전 11시 10분쯤, 탄원서와 대통령에 보내는 편지, 민주당 경기도당의 회계 부정 의혹 사례집 등 5개의 문서 파일을 텔레그램으로 홍 수석에게 전송했다"는 것입니다.



A 씨와 다른 전직 보좌관이 각각 작성한 총 13장 분량의 탄원서와 편지에는 김 의원의 술자리 성추행 의혹, 추가 음주운전 의혹과 보좌관 폭언 의혹, 회계 부정 의혹 등이 담겼습니다.



A 씨는 김 의원이 이끌었던 민주당 경기도당이 일부 당직자들에게 기본 급여와 별개로 100~200만 원씩을 추가로 지급한 뒤 이를 별도 계좌로 돌려받아 다른 용도로 썼다는 이른바 '페이백 의혹'이 자신이 문제를 제기한 가장 중요한 이유라고 말하기도 했습니다.



탄원서를 전달한 다음 날이자, 김 의원이 자진사퇴하기 전날인 지난 18일 오후.



김 의원 요청으로 김 의원을 만났고 자신이 사퇴를 요구했지만, 김 의원이 거부했다고도 전했습니다.



그런데 민주당 핵심 관계자는 '회계 부정 의혹'과 관련해 "당 차원에서 확인했지만, 김 의원이 개인적으로 쓴 것은 없더라"며 "선거관리위원회의 조사가 진행 중으로 결과를 기다리고 있다"고 SBS에 말했습니다.



강유정 청와대 대변인은 어제(21일) 한 라디오 프로그램에서 청와대에 탄원서가 제출됐냐는 질문에 이런 답을 했습니다.



[강유정/청와대 수석대변인 (KBS 라디오 '전격시사') : 더 이상 김승원 후보자에 대한 인사권이 남아있는 상태는 아니기 때문에 다른 이야기들은 청와대 입장에서는 '가십'인 거죠.]



김승원 민주당 의원의 '법무장관 낙마' 이후에도, 전직 보좌관들이 제기한 추가 의혹으로 후폭풍은 거세지고 있습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 강윤정)