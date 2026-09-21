류지현 감독 "타격감 좋은 김주원 활용방안 준비하겠다"

▲ 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 타이완의 경기. 5:0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 첫판에서 까다로운 상대 타이완을 완벽하게 제압한 류지현 야구대표팀 감독이 "추석 연휴 마지막 날 기쁜 소식을 전해드리겠다"며 금메달 획득에 강한 자신감을 보였습니다.대표팀은 오늘 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열린 B조 조별리그 1차전에서 타이완을 5-0으로 완파했습니다.선발 투수 곽빈, 계투 조병현, 마무리 박영현이 탈삼진 15개를 곁들여 타이완 타선을 단 2안타로 봉쇄하고 팀 완봉승을 합작했습니다.이로써 우리나라는 조 1위로 4강이 겨루는 슈퍼라운드 진출을 사실상 확정했습니다.조별리그 나머지 상대는 홍콩, 태국 두 약체입니다.슈퍼라운드에서 A조 일본만 제압하면 결승에 진출해 5회 연속 우승에 성큼 다가섭니다.타석에서는 5번 타자 유격수로 출전한 김주원이 4타수 3안타 맹타를 친 가운데 희생플라이로 3점을 내고 박준순의 1타점 2루타, 대타 윤동희의 큼지막한 좌월 솔로 아치로 타이완을 녹다운시켰습니다.류 감독은 경기 후 인터뷰에서 "역시 단기전, 메이저대회라는 어떤 압박감에 첫 경기라 어려움이 있었다"며 "젊은 선수들의 긴장감이 컸던 모습이 있었지만, 5회 넘어가면서 좋은 경기력으로 승리할 수 있었다"고 평했습니다.타이완이 실업팀 투수 린이웨이를 기용한 것을 두고 류 감독은 "상대 투수의 변칙 투구 타이밍을 분석하며 준비했지만, 역시 긴장감이 있었는데 그게 풀리면서 좋은 경기를 했다"고 돌아봤습니다.린이웨이는 정교한 변화구 제구를 바탕으로 이중, 삼중, 때로는 사중 키킹 동작으로 우리 타자들의 타이밍을 뺏으려고 애썼습니다.류 감독은 4회말 선두 타자가 막 수비를 마치고 돌아온 포수 조형우여서 타석에서 준비할 시간을 벌어주고자 의도적으로 심판에게 린이웨이의 이중 키킹 동작을 문의하며 투구 타이밍을 한 번 끊었다고 밝혔습니다.류 감독은 "타석에서 타격 타이밍 등 김주원이 유독 좋아서 앞으로 김주원의 활용도와 타순에서의 연결 방안을 고민하겠다"며 이날 경기장을 가득 메운 우리나라 팬들을 향해서는 "결승전이 추석 연휴 마지막 날이다. 기쁜 소식을 전해드리겠다"며 여유 있는 모습을 보였습니다.6이닝 동안 삼진 10개를 뽑아내며 무실점으로 역투한 곽빈을 두고 류 감독은 "투구 수 90개를 넘어가면서 힘들었을 텐데도 정말 에이스답게 잘 던져줬다"며 엄지를 치켜세웠습니다.대표팀 주장 노시환은 "우리는 어린 선수들이 많아 분위기를 타면 무서운 팀이 될 거라고 말씀드렸는데 1차전 승리로 더욱 무서워지는 대한민국이 되지 않을까 생각한다"고 말했습니다.준비를 열심히 했는데도 린이웨이의 생소한 변화구에 대표팀 타자들이 고전했지만, 끝까지 집중력을 잃지 않고 한 점씩 뽑아내면서 이길 수 있었다며 노시환은 합심한 타자들에게 승리의 공을 돌렸습니다.아울러 "정말 (곽)빈이형이 에이스답게 너무 잘 던져줬다"며 "다음 경기에서도 오늘처럼 또 잘 던져주길 기대한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)