타이완전 초반 꽉 막힌 한국 타선…류지현 감독이 경기 후 짚은 원인

류지현 감독이 이끄는 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 B조 1차전에서 타이완을 5대 0으로 꺾고 대회 5연패를 향한 첫발을 내디뎠습니다.



초반 상대 선발의 변칙적인 투구 동작에 고전했던 한국은 경기 후반 타선이 살아나며 승부를 가져왔습니다.



류지현 감독은 경기 중 직접 심판에게 어필한 이유부터 6이닝 10탈삼진을 기록한 곽빈, 3안타를 몰아친 김주원에 대한 평가까지 타이완전 뒷이야기를 밝혔습니다.



경기 후 공식 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 전영민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)