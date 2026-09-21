[D리포트] '7명 사상' 안성 돌진사고 운전자 구속…합동분향소 설치

검은 모자를 눌러 쓴 남성이

구속 전 피의자 심문을 위해

경찰서 밖으로 나옵니다.



지난 19일 경기 안성의

한 벼룩시장 행사장에서

트럭 돌진 사고로 7명의 사상자를 낸

60대 남성 A 씨입니다.



행사장에서 봉사활동을 하던

40대 어머니와 10대 아들이

참변을 당했습니다.



[A 씨]

(공원 안쪽까지 왜 차량을 몰고 간 건가요?)

죄송합니다.

(유족에게 하실 말씀 없습니까?)

죽을 죄를 졌습니다. 죄송합니다.



A 씨는 초기 경찰 조사에서

"페달을 잘못 밟았다"고 진술하다가

"차량이 급발진했다"고 말을 바꿨는데,



법원 출석 전에 이뤄진 추가 조사에선

"브레이크를 밟으려다

가속페달을 밟았다"며

다시 번복한 걸로 알려졌습니다.



A 씨는

안성시청 기간제 노동자로,

행사장 인근에

시청 소속 트럭을 주차하려다

사고를 낸 걸로 알려졌습니다.



법원은

"피해자들이 다수이며

범죄 혐의가 중대해 도주의 우려가 있다"며

A 씨에 대한 구속 영장을 발부했습니다.



숨진 40대 어머니와

10대 아들의 발인이 엄수된 가운데,

안성시는 사흘간

피해자들을 추모하기 위해

합동분향소를 운영한다고 밝혔습니다.



(임지현 기자)

시민들이 많이 오가는 공원에

설치된 합동분향소에는

추모객들의 발길이 끊이지 않았습니다.



[강현진 l 경기 안성시]

"(숨진) 엄마도 40대 지금 한참 젊을 나이야. 새파래. 아이도 그렇고. 갑자기 이게 무슨 황당한 일이야. 자원봉사 나왔다가."



[이춘희｜으뜸봉사단 회장]

"평상시에 보면 많이 착하시고, 학생도 공부도 열심히 하고 착한 학생이라 주위에서 평판이 좋아요 좋은 일 하시다가 그렇게 되셨잖아요. 너무 진짜 안타깝죠."



SBS 임지현입니다.