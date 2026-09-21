[날씨/XR] 서쪽 늦더위, 동쪽 선선…추석엔 '구름 많음'

오늘(21일)도 서쪽 지역은 구름 한 점 없이 맑은 하늘에 30도 안팎의 늦더위가 이어졌습니다.



반면에 동해안 지역은 동풍의 영향으로 비교적 선선했는데요.



모레까지 우리나라는 고기압 가장자리를 따라 불어드는 북동풍의 영향을 받으면서 동쪽은 선선하고 서쪽은 더운 날씨가 이어지겠습니다.



한편 동쪽 해안가로는 강한 너울성 파도가 유입되겠고요, 보시는 것처럼 영남 해안 지역은 내일까지 강한 바람도 불어 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



30도 안팎의 늦더위는 주 후반으로 갈수록 점점 누그러지겠습니다.



모레까지는 서울의 낮 기온이 30도 가까이 오르겠지만, 추석 다음 날인 토요일에는 26도까지 내려가겠습니다.



내일도 내륙 하늘은 대체로 맑게 드러나겠지만, 아침까지는 안개에 주의하셔야겠습니다.



특히 강원과 충북, 경북 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다.



자세한 기온 보시면 아침에 서울이 18도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온은 서울이 29도, 광주가 31도까지 오르는 반면 강릉은 24도에 그치겠습니다.



모레까지는 대체로 맑겠지만, 추석 연휴에는 하늘에 구름이 많아지겠습니다.



토요일에는 전국이 흐린 가운데 남부와 제주에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)