"가짜 뉴스" 또 출입 막았다…"언론의 자유 침해" 반발

<앵커>



도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에게 비판적인 기사를 쓴 언론사 기자들의 백악관 출입을 금지했습니다. 해당 언론사들은 물론 친트럼프 성향의 매체까지 언론의 자유를 침해하는 행위라며 강하게 반발했습니다.



유덕기 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 자신과 공화당, 미국에 대해 가짜 뉴스를 지속적으로 쓴다며 백악관 출입을 금지한 곳은 뉴스 채널 CNN과 MS NOW, 정치 전문 매체 폴리티코입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지시간 18일) : 그들은 가짜 뉴스들이고, 사람들은 그런 가짜 뉴스를 읽고 접하는 데 지쳐버렸으니까요. 그래서 해당 언론사들을 출입 금지합니다. 그리고 또 다른 (언론사) 출입 금지 조치가 뒤따를 수 있습니다.]



하지만 가짜 뉴스 사례는 듣지 못했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지시간 18일) : (특별한 이유가 있습니까?) 아니요, 없었습니다. 그냥 지난 몇 년 동안 이런저런 일들이 쌓이니 지긋지긋해진 겁니다.]



해당 언론사 기자들은 다음 날 바로 백악관 출입 자격이 정지됐습니다.



[베시 클라인/CNN 미 백악관 출입 기자 (현지시간 19일) : (입구에서) 출입증 PIN 번호가 인식되지 않았습니다. 출입증을 돌려받을 수 있는지 물었지만, (백악관 경비 담당자) 자신이 보관하겠다고 했습니다.]



해당 언론사들은 언론 출판의 자유를 보장하는 미 수정헌법 1조를 근거로 한 법적 대응을 예고했습니다.



친트럼프 언론인 폭스 뉴스 기자, 기고자들까지 언론 자유 침해에 대한 비판에 나섰습니다.



이번 조치는 최측근 보좌관 나탈리 하프가 트럼프에게 MS NOW 앵커들이 트럼프 행정부를 비판하는 영상을 보여주고 몇 시간 뒤 나온 것으로 알려졌습니다.



중간 선거를 앞두고 이란전 수렁과 고유가 등으로 수세에 몰리자 방송에 나와 자신을 편들어줄 정치적 동맹이 없다는 불만이 커졌다는 겁니다.



트럼프가 비판적 언론을 가짜 뉴스로 몰며 백악관 취재를 막은 건 처음이 아닙니다.



집권 1기 당시 기자회견에서 설전을 벌인 뒤 CNN 기자의 출입 자격을 박탈했지만, 연방법원이 출입증 복원을 명령하기도 했습니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 김한길)