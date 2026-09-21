타이완 당국, 20만 명 '개인정보 유출' 쿠팡에 6천만 원대 과징금

▲ 쿠팡

타이완 당국이 개인정보 유출로 문제가 된 쿠팡타이완과 대표에게 총 150만 타이완달러(약 6천489만 원)의 과징금을 부과했습니다.타이완 매체 공상시보는 타이완 디지털발전부가 쿠팡타이완의 개인정보 유출과 관련해 개인정보보호법 위반으로 지난달 회사와 대표에게 각각 과징금 75만 타이완달러(약 3천244만 원)를 부과하고 시정 명령을 했다고 21일(현지시간) 보도했습니다.타이완 디지털발전부는 다만 과징금이 최대 1천500만 타이완달러(약 6억 4천890원)에 이를 수 있는 '중대 사안' 관련 조항은 적용하지 않았다고 설명했습니다.이 부처의 관련 홈페이지에도 회사명을 일부 가린 채 동일한 처벌 내용이 게재돼 있습니다.타이완 디지털발전부는 지난해 11월 한국에서 발생한 쿠팡의 개인정보 유출 이후 쿠팡타이완 측과 소통해왔다면서 타이완 사용자 약 20만 명도 영향을 받았다는 한국 정부의 지난 2월 발표 후 쿠팡타이완 측으로부터 관련 내용을 보고받았다고 밝힌 바 있습니다.타이완 고객 20만 4천552명의 이름·이메일·전화번호·배송주소 등이 불법 열람된 것으로 알려졌습니다.공상시보는 "쿠팡 측이 타이완 디지털발전부의 신중한 조사와 전문적인 지도에 감사를 표했다. 또 주관 부서의 객관적인 판단을 존중한다고 밝혔다"며 "이미 과징금 납부를 마쳤고 개선 조치를 했다"고 전했습니다.