[D리포트] 베니스 은사자상 '가능한 사랑' 국내 첫 선

베네치아 영화제에서

심사위원대상을 받은 영화

'가능한 사랑'이 오늘(21일)

국내에 첫선을 보였습니다.



이창동 감독은

국내 언론 시사 직후

은사자상 트로피를 들고

기자회견장에 섰습니다.



이 감독은

영화제 수상이 기쁘고 영광스러웠지만

더 중요한 건 따로 있었다고 말했습니다.



[이창동 감독]

"관객들과 처음 만나는 자리가 베니스 영화제 그 자리였기 때문 에 관객들이 이 영화를 어떻게 받아들여줄까 하는 것이 저한테는 훨씬 더 중요했고요.



'가능한 사랑'은 거칠게 요약하면

대기업 해고 노동자 부부와

이들을 주인공으로 다큐멘터리를 찍는

부유층 부부의 이야기,



이 감독은 계급 문제를 넘어

다양한 질문을 던지고 싶었다고 말했습니다.



[이창동 감독]

"어떻게 보면 해고 노동자 이야기 같고, 또 어떻게 보면 계급 간 의 갈등 같기도 하고, 또 어떻게 보면 영화 만드는 사람의 윤리나 태도에 관한 문제인 것 같기도 하고"



누군가의 삶을 찍는

다큐 감독의 이야기를 넣음으로써

비로소 이 영화를 시작할 수 있었다는 이 감독은

영화감독으로서 자신이

어디까지 타인의 이야기를

진정성 있게 다룰 수 있을지

여전히 고민이라고 했습니다.



[이창동 감독]

"타인의 삶을 그리는 저 같은 창작자에게는 언제나 본질적인 고 민이 내가 그들의 이야기를 얼마나 그들로서 할 수 있을까라는..."



오늘 기자회견에는

뉴욕에서 연극 공연 중인

전도연 배우도 화상으로 참석했습니다.



'가능한 사랑'에서 서사 전개의

축이나 다름없는 전도연 배우는

자신의 역할을 이렇게 해석했습니다.



[전도연 배우]

"미옥(해고노동자 아내 역)은 계급과 돈으로부터 자기 가족과 자 기 자신의 가치를 지키려는 그런 인물입니다."



'가능한 사랑'은

추석 연휴 일부 극장에서 상영을 거쳐

오는 11월, 이 영화의 투자자인

넷플릭스로 공개됩니다.



SBS 이주형입니다.



(영상취재 l 설치환 영상편집 l 안여진)