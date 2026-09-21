한국 선수단, 둘째날 금 1·동 8개…수영서 첫 금빛 물살

▲ 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승에서 금메달을 획득한 김영범과 동메달을 획득한 지유찬이 메달을 보이고 있다.

2022 항저우 아시안게임에서 역대 최다인 금메달 6개를 쓸어 담았던 한국 수영이 2026 아이치·나고야 아시안게임 메달 레이스 초반 대한민국 선수단의 선전을 이끄는 분위기입니다.한국 선수단은 아이치·나고야 아시안게임 개막 둘째 날인 오늘(21일) 오후 6시 40분 현재 수영에서만 금메달 1개, 동메달 4개를 획득하는 등 금메달 1개, 동메달 8개를 획득했습니다.금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 15개를 기록한 한국은 중국(금메달 22개), 일본(금메달 8개)에 이어 종합 3위를 유지했습니다.김영범은 이번 대회 한국 수영에 첫 번째 금메달을 선사했고, 전날 남자 자유형 100ｍ 은메달에 이어 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었습니다.그는 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 남자 자유형 50ｍ 결승에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었습니다.한국 수영은 2022 항저우 대회 지유찬에 이어 2회 연속 이 종목 우승을 차지했습니다.김영범은 예선에서 2022 항저우 대회 금메달 당시 지유찬이 세웠던 종전 대회 기록(21초72)을 0.01초 앞당긴 21초71의 대회 기록을 세우더니 결승에서도 자신의 예선 기록을 다시 0.05초 줄이는 폭발적인 기량을 선보였습니다.오늘 함께 출전한 디펜딩 챔피언 지유찬은 21초 94로 터치패드를 찍어 동메달을 획득했습니다.대회 2연패를 노리던 남자 계영 800ｍ에서는 동메달을 땄습니다.김준우, 김우민, 이호준, 황선우는 7분 06초 76의 기록으로 7분00초17의 아시아 기록을 세운 중국, 일본(7분 01초 05)에 이어 3위를 차지했습니다.윤지환은 남자 배영 50ｍ 결승에서 24초 54로 동메달을 목에 걸었고, 여자 배영 50ｍ 결승에서는 유망주 김승원이 27초 72로 터치패드를 찍어 동메달을 추가했습니다.다른 종목에서도 많은 메달이 나왔습니다.박하준, 신민기, 권협준으로 구성된 남자 사격 대표팀은 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 남자 10ｍ 공기소총 개인전 본선 겸 단체전에서 1천884.2점을 합작해 중국(1천899.0점), 인도(1천890.1점)에 이어 3위에 올랐습니다.2023년에 열린 2022 항저우 대회에서 은메달을 땄던 한국 남자 사격 대표팀은 2회 연속 단체전 메달을 수확했습니다.우슈에서도 첫 메달이 나왔습니다.안현기는 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 남자 태극권·태극검 전능 경기에서 태극권 9.713점, 태극검 9.716점을 받아 합계 19.429점을 기록, 전체 3위로 동메달을 차지했습니다.오전 첫 번째 연기인 태극권에서 9.713점으로 4위를 기록했던 안현기는 오후에 이어진 태극검에서 9.716점을 보태며 순위를 한 단계 끌어올려 시상대에 섰습니다.이보미는 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 종합격투기(MMA) 여자 모던 54㎏급 준결승에서 디아나 포고시안(바레인)에게 0-3으로 패해 동메달을 목에 걸었습니다.MMA는 준결승에서 패한 선수 2명이 동메달 결정전을 치르지 않고 모두 메달을 가져갑니다.한국 MMA 대표팀은 동메달 1개로 대회를 마쳤습니다.정구 혼합복식 박재규-김연화 조는 준결승에서 만난 일본 우메마쓰 도시키-덴마 레나 조에 세트 점수 1-5로 패해 3위로 대회를 마쳤습니다.대회 첫 남북 대결도 오늘 펼쳐졌습니다.가라테 국가대표 안정은은 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 가라테 여자 구미테(대련) 61㎏ 이하급 8강전에서 북한 정세리를 상대로 유효 3개로 꺾었습니다.이번 대회에서 남북한 선수가 직접 맞대결을 벌인 것은 이 경기가 처음이었습니다.정세리는 이번 대회 북한 대표팀에 합류한 재일 조선인 대표 선수입니다.한국 여자 축구 대표팀은 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 조별리그 F조 3차전에서 북한과 1-1 무승부를 거뒀습니다.(사진=연합뉴스)