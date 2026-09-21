'동메달' 지유찬의 멈추지 않는 물살…2연속 메달

▲ 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 동메달을 획득한 한국 지유찬이 메달을 들고 기념촬영을 하고 있다.

한국 남자 단거리의 간판 '어뢰' 지유찬(대구광역시청)이 비록 타이틀 방어에는 닿지 못했으나 아시안게임 2개 대회 연속 메달을 목에 걸며 아시아 최정상급 경쟁력을 입증했습니다.지유찬은 오늘 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50ｍ 결승에서 21초94를 기록해 3위로 터치패드를 찍었습니다.기대했던 대회 2연패라는 대업은 다음 기회로 미뤘지만, 2022 항저우 대회 금메달에 이어 이번 대회에서도 값진 동메달을 품에 안으며 2개 대회 연속 시상대에 섰습니다.아시안게임 남자 자유형 50ｍ 역사상 2개 대회 연속으로 메달을 획득한 선수는 지유찬과 오늘 은메달(21초76)을 차지한 이언 옌터우 허(홍콩) 단 두 명뿐입니다.찰나의 순간에 순위가 엇갈려 변수가 가장 극심한 초단거리 종목에서 2회 연속 메달권에 이름을 올린 것 자체만으로도 지유찬의 꾸준한 클래스를 방증합니다.지유찬은 2022 항저우 아시안게임 당시 21초72의 한국 및 대회 신기록을 세우며 2002년 부산 대회 김민석 이후 21년 만에 한국에 이 종목 금메달을 안겼던 주인공입니다.3년 뒤 다시 선 아시안게임 결승 무대에서도 대표팀 후배 김영범(강원특별자치도청)과 뜨거운 선의의 경쟁을 펼쳤습니다.오전 예선에서 김영범이 21초71을 기록해 자신의 종전 대회 기록(21초72)을 0.01초 단축한 데 이어 결승에서도 21초66의 대회 신기록으로 금메달을 거머쥐었고, 지유찬 역시 끝까지 물살을 갈라 3위에 오르며 한국 수영에 금·동메달을 나란히 선사했습니다.서구권 선수들의 체격과 힘이 절대적인 영향을 미치는 자유형 50ｍ에서 지유찬이 버텨온 비결은 처절한 노력과 철저한 자기 암십니다.초등학교 2학년(9세) 때 수영을 시작한 그는 혹독한 훈련 탓에 수영장을 도망치기도 했으나 "이번 시합까지만 최선을 다해보자"는 부모님의 따뜻한 격려 속에 다시 물에 뛰어들었습니다.중학생 시절 찾아온 성적 정체기와 슬럼프 속에서도 '할 수 있을 때까지 해보자'는 오기로 버텨냈고, 마침내 21초대 벽을 허물며 아시아 신기록과 아시안게임 메달리스트로 우뚝 섰습니다.지유찬은 이번 대회를 앞두고 대한체육회를 통해 "나의 한계에 도전하는 무대다. 후회 없이 내 레이스를 펼치고 오는 것이 가장 큰 목표"라고 담담히 각오를 밝혔었습니다.정상의 자리를 지켜내야 한다는 중압감 속에서도 사상 첫 2회 연속 메달이라는 빛나는 족적을 남긴 지유찬의 시선은 멈추지 않습니다.(사진=연합뉴스)