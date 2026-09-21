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정구 박재규·김연화, 준결승서 일본에 져 동메달 획득

홍영재 기자
작성 2026.09.21 18:06 조회수
정구 박재규·김연화, 준결승서 일본에 져 동메달 획득
▲ 박재규-김연화 조 8강전 모습

박재규(음성군청)와 김연화(안성시청)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 정구 혼합복식에서 동메달을 거머쥐었습니다.

박재규-김연화 조는 21일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 대회 혼합복식 준결승에서 일본의 우에마쓰 도시키-뎀마 레나 조에게 32분 만에 매치 스코어 1-5(5-7 4-1 4-6 1-4 3-5 1-4)로 패했습니다.

3위 결정전 없이 준결승에서 진 두 팀에 모두 동메달을 주는 정구 종목 특성상 박재규-김연화 조는 동메달을 획득했습니다.

박재규-김연화 조는 세계 최강으로 평가받는 우에마쓰-뎀마 조를 상대로 고전했습니다.

1세트를 내준 이후 2세트에서 동률을 만들었지만 연달아 네 번을 져 우에마쓰-뎀마 조를 넘진 못했습니다.

이날 혼합복식에 출전한 김현수(대전동구청)-이수진(옥천군청) 조는 이날 8강전에서 일본의 마루야마 가이토-마에다 리오(20) 조에 1-5로 패해 메달 획득에 실패했습니다.

(사진=대한정구협회 제공, 연합뉴스)
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