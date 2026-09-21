[D리포트] '장윤기 비위' 전 광산서 지휘부 송치…"국수본 연루 정황 없어"

경찰청 특별수사단이 불구속 송치한 건 광주 광산경찰서 전 서장 김 모 경무관과 전 형사과장 박 모 경정입니다.



장윤기 사건 초동수사를 지휘하면서 강간살인 대신 단순 살인죄를 적용하도록 부당한 영향력을 행사했다는 혐의입니다.



특별수사단은 지난 5월 장윤기가 고 이채원 양을 살해하기 전 베트남 여성에게 성범죄를 저질렀단 보고를 받은 김 경무관이 "두 사건을 연관 짓지 말라"고 지시했다고 밝혔습니다.



당시 경찰 수뇌부는 남양주 스토킹 살인을 계기로 관계성범죄 엄정 대응을 지시했는데, 원칙과 달리 성범죄 신고 다음날 '사후 콜백'도, 전수합동조사도 없었단 사실이 드러날까 우려했단 겁니다.



[오동욱/경찰청 국가수사본부 특별수사단장 : 거듭된 부실 대응으로 살인 사건이 발생했다는 사회적 비난과 징계 등 불이익을 받을 것을 우려해, 관련성을 차단하려 한 것으로….]



광산서 형사과장과 수사팀장이 공모해 강간 목적 정황이 드러나지 않게끔 여러 수사 기록을 손본 정황도 확인됐다고 특수단은 밝혔습니다.



앞서 검찰은 박성주 전 본부장 등 국가수사본부 수뇌부를 부당한 지시 정점으로 보고 기소했지만,



[신태훈/광주지검 차장검사 (지난 2일) : 국가수사본부장은 '강간은 조용히 하자, 일부러 숨기는 것은 아닌데 굳이 우리가 먼저 꺼낼 것은 아니지 않느냐'라면서….]



특수단은 광산서 지휘부가 경찰 수뇌부의 진상규명 지시를 오히려 묵살했다고 결론 내렸습니다.



[오동욱/경찰청 국가수사본부 특별수사단장 : 국수본과 광주청의 수사지휘는 성적 목적을 축소·은폐하려는 것이 아닌, 실체적 진실 발견과 피해자 보호 등을 위해 이뤄졌던 것으로 (판단했습니다.)]



특별수사단은 당초 부실수사 의혹에 불을 붙인 현직 경찰 장윤기 아버지 유착 정황은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



당시 광산서 형사과장이던 박 경정 측은 SBS에 "검찰 단계에서 혐의를 벗겠다"고 밝혔고, 김 경무관은 연락이 닿지 않았습니다.



(취재 : 안희재, 영상취재 : 장창건 KBC, 영상편집 : 신세은, 제작 : 디지털뉴스부)