김영범, 남자 자유형 50m 금메달…한국 수영 첫 금 [AG 영상]

▲ 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승에서 한국 김영범이 금메달, 지난 대회 챔피언 지유찬은 동메달을 획득했다.

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김영범(강원특별자치도청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 수영에 첫 번째 금메달을 안겼습니다.김영범은 (21일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 남자 자유형 50ｍ 결승에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었습니다.이로써 한국 수영은 2022 항저우 대회 지유찬(대구광역시청)에 이어 2회 연속 이 종목 우승을 차지했습니다.어제 자유형 100ｍ 은메달을 목에 걸었던 김영범은 하루 만에 금메달을 추가하며 이번 대회 한국 선수단 메달 레이스 선두 주자로 우뚝 섰습니다.오늘 오전에 열린 예선에서 김영범이 21초71의 대회 신기록을 수립하며 전체 1위로 결승에 오르고, 지난 대회 챔피언 지유찬은 22초23으로 예선 전체 3위를 했습니다.김영범의 21초71은 2022 항저우 대회 금메달 당시 지유찬이 세웠던 종전 대회 기록인 21초72를 0.01초 앞당긴 기록입니다.김영범은 결승에서 자신의 예선 기록을 다시 0.05초 줄이는 폭발적인 레이스로 대회 기록을 연거푸 갈아치웠습니다.결승에서도 이들 두 선수는 치열하게 맞섰습니다.4레인에서 출발한 김영범은 0.66초의 반응 속도로 입수한 뒤 폭발적인 스퍼트로 선두로 치고 나가 정상에 올랐습니다.은메달은 21초76을 기록한 홍콩의 이언 옌터우 호가 차지했습니다.대회 2연패를 노렸던 3레인의 지유찬은 21초94로 터치패드를 찍어 동메달을 획득했습니다.(사진=연합뉴스)