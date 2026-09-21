윤지환·김승원, 남녀 배영 50m서 동반 동메달 [AG 영상]

한국 남자 배영 윤지환(강원특별자치도청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 배영 50ｍ에서 값진 동메달을 획득했습니다.윤지환은 오늘 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 남자 배영 50ｍ 결승에서 24초54로 터치패드를 찍어 3위에 올랐습니다.5레인에서 출발한 윤지환은 0.56초의 빠른 반응 속도로 입수한 뒤 치열한 메달권 다툼 끝에 4위 스테판 곤차로프(바레인·24초92)를 0.38초 차로 제치고 동메달을 확정했습니다.이 종목 금메달과 은메달은 중국이 모두 가져갔습니다.아시아 기록 보유자인 중국의 쉬자위가 24초04의 대회 신기록을 세우며 정상에 올라 어제 배영 100ｍ에 이어 2관왕에 올랐습니다.쉬자위는 고가 준야(일본)가 2014년 인천 대회에서 세운 종전 대회 기록(24초28)을 0.24초 줄였습니다.은메달은 24초49를 기록한 왕쯔청(중국)이 차지했습니다.곧이어 열린 여자 배영 50ｍ 결승에서는 한국 여자 배영의 유망주 김승원(경기체고)이 동메달을 추가했습니다.김승원은 27초72로 터치패드를 찍어 3위로 도착했습니다.5레인에서 레이스를 펼친 김승원은 0.56초의 빠른 반응 속도로 출발해 선두권을 바짝 추격하며 시상대에 올랐습니다.이 종목 금메달은 27초47을 기록한 중국의 완러톈이 차지했습니다.은메달 역시 중국의 왕쉐얼(27초66)에게 돌아갔습니다.함께 출전한 이은지(강원특별자치도체육회)는 28초53으로 7위를 했습니다.