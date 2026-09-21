[D리포트] 이 대통령 지지율 34.8% 10주 만에 멈춘 하락…'김승원 낙마' 미반영

여론조사업체 리얼미터가 지난 14일부터 18일까지 전국 성인 2,057명을 대상으로 조사해 오늘 공개한 결과입니다.



'이재명 대통령의 국정 수행에 대해 어떻게 평가하느냐'는 질문에 긍정 34.8%, 부정 63.4%로 나타났습니다.



리얼미터 조사 기준으로, 긍정 평가는 그 전주보다 1%포인트 높아져 10주 만에 반등하며 하락세를 멈췄습니다.



부정 평가는 8주 연속 오차 범위 밖에서 긍정 평가보다 높았습니다.



이 대통령 지지율을 하루 단위로 살펴보면, 15일 32.9%, 16일 32.1%, 17일 35.3%였는데, 이 대통령 기자회견이 있었던 18일엔 37.2%을 기록했습니다.



리얼미터는 "인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌지만, 지난주 후반 기자회견을 통해서 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고, 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환됐다"고 분석했습니다.



다만, 이번 조사는 조사 기간이 18일까지라 지난 19일에 발생한 김승원 법무장관 후보자의 자진사퇴와 관련한 여론은 결과에 반영되지 않았습니다.



리얼미터는 지난 17일과 18일 이틀간 전국 성인 1,003명을 대상으로 정당 지지도도 조사했습니다.



민주당 40.2%, 국민의힘 38.5%로 나타났는데, 민주당은 그 전주보다 4.1%포인트 올랐고, 국민의힘은 3.6%포인트 하락했습니다.



양당의 지지율 격차는 리얼미터 조사 기준으로, 5주 연속 오차 범위 안에 있습니다.



(취재 : 박찬범, 제작 : 디지털뉴스부)