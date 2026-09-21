"가는 날까지 버스가 안 오는군요"…남자 농구, 귀국길도 순탄치 않았다

▲ 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 시상식. 금메달을 획득한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다.

12년 만에 아시안게임 금메달을 목에 건 한국 남자 농구 대표팀의 귀국길이 대회 조직위원회의 미숙한 운영으로 마지막까지 순탄치 않았습니다.결승전 당일에 벌어진 황당한 '차량 노쇼'에 이어, 귀국하는 날 아침에도 공항 이동용 버스가 제때 나타나지 않은 것입니다.한국 대표팀은 개최국 일본을 67-57로 꺾고 우승을 차지한 다음 날인 오늘(21일) 아침 일찍 귀국을 위해 공항으로 이동할 예정이었으나, 조직위가 배정한 버스는 약속한 시각에 오지 않았습니다.국가대표 포워드 여준석은 소셜미디어(SNS)에 "가는 날까지 버스가 안 오는군요"라는 글과 함께 짐을 둔 채 발이 묶인 선수단의 사진을 올렸습니다.대표팀이 조직위의 차량 배정 문제로 피해를 본 것은 이번이 처음이 아닙니다.대표팀은 전날에도 일본과의 결승전을 앞두고 오전 슈팅 훈련을 위해 배정된 차량이 나타나지 않아 계획했던 훈련을 취소해야 했습니다.홈 팀 일본과의 결승을 앞두고 벌어진 황당한 사고에 대해 일각에서는 '텃세가 아니냐'는 지적도 나왔으나, 선수단은 흔들림 없이 압도적인 경기력을 뽐내며 정상에 올랐습니다.출국길에 또다시 발생한 차량 지연 앞에서도 선수단은 의연했습니다.선수들은 짐을 옆에 둔 채 길거리에 앉아 대기하는 서로의 모습을 휴대전화로 촬영해 SNS에 공유하는 등 덤덤하고 여유롭게 상황을 넘겼습니다.(사진=연합뉴스)