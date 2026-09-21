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안현기, 우슈 남자 태극권·태극검 동메달…우슈 첫 메달

장민성 기자
작성 2026.09.21 16:14 조회수
안현기, 우슈 남자 태극권·태극검 동메달…우슈 첫 메달
▲ 21일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 우슈 남자 태극권·태극검 결선에서 대한민국 안현기가 태극검 연기를 펼치고 있다.

한국 우슈 대표팀의 안현기(충북개발공사)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 동메달을 목에 걸며 한국 우슈에 대회 첫 메달을 안겼습니다.

안현기는 오늘(21일) 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 남자 태극권·태극검 전능 경기에서 태극권 9.713점, 태극검 9.716점을 받아 합계 19.429점을 기록, 전체 3위로 동메달을 차지했습니다.

오전 첫 번째 연기인 태극권에서 9.713점으로 4위를 기록했던 안현기는 오후에 이어진 태극검에서 9.716점을 보태며 순위를 한 단계 끌어올려 시상대에 섰습니다.

이 종목 금메달은 태극권과 태극검 모두 9.780점을 기록해 합계 19.560점을 얻은 중국의 류더원에게 돌아갔습니다.

은메달은 합계 19.453점을 획득한 대만의 쑨자훙이 차지했습니다.

(사진=연합뉴스)
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