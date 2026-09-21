'남자 농구 금빛 기운 안고'…여자 3대3 농구, 조별리그 2연승

▲ 지난 7월 19일, 경기도 용인시 롯데몰 수지점에서 열린 '2026 BNK금융 WKBL 3X3 트리플잼'에서 선수들이 경기하고 있다.

한국 여자 3대3 농구 대표팀이 조별리그 첫날 2연승을 내달리며 순조로운 출발을 알렸습니다.한국은 21일 일본 아이치현 나고야시 긴조후토역 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 3대3 농구 여자 조별리그 D조 1, 2차전에서 태국과 인도네시아를 연달아 제압했습니다.전날 남자 농구 대표팀이 12년 만에 수확한 금메달의 기운을 3대3 코트에서도 이어가 메달권까지 달리겠다는 각오입니다.첫 경기인 태국전은 13-12 짜릿한 신승이었습니다.한국은 초반 태국의 강한 압박에 고전했으나 허유정의 2점 슛이 터지면서 9-9 동점을 만들었습니다.끝까지 팽팽한 시소게임을 이어가던 한국은 12-12로 팽팽하게 맞선 종료 11.5초 전 허유정이 극적인 결승 득점을 터뜨리고 마지막 수비까지 성공해내며 첫 승을 따냈습니다.기세를 탄 한국은 이어진 인도네시아와의 2차전에서는 21-4로 크게 이겼습니다.최예슬과 허유정이 연달아 2점 슛을 꽂아 넣으며 일찌감치 점수 차를 벌렸습니다.경기 종료 3분여를 남기고 16-3으로 달아나며 사실상 승기를 잡은 한국은 여유롭게 승리의 마침표를 찍었습니다.이번 대회 남녀부 3대3 농구 경기는 21일부터 25일까지 긴조후토역 특설 코트에서 진행됩니다.여자부는 총 16개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치릅니다.각 조 1위는 8강에 직행하고, 2위와 3위는 8강 진출권을 놓고 플레이인 스테이지에서 격돌합니다.(사진=연합뉴스)