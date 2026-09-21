이억원 금융위원장, 추석맞이 시장 방문…소상공인 지원 소개

▲ 이억원 금융위원장이 추석 명절을 앞둔 21일 오후 서울 종로구 통인시장에 방문해 고기, 한과, 송편 등을 구입하며, 시장상인들로부터 최근 전통시장 경기와 애로사항을 청취했다.

이억원 금융위원장은 오늘(21일) 추석 명절을 앞두고 전통시장을 방문해 민생 현장 목소리를 들었습니다.금융위원회에 따르면 이 위원장은 종로구 통인시장을 찾아 시장 상인들로부터 최근 전통시장 경기와 애로사항을 듣고 맞춤형 소상공인 금융지원 방안을 설명했습니다.매출, 업종, 상권분석 등 비금융 정보를 바탕으로 한 소상공인 특화 신용평가(SCB), 소상공인엥게 금리는 낮추고 한도는 높여 12조 3천억 원 규모로 확대 개편하는 '소상공인 더드림(The Dream) 패키지' 등이 소개됐습니다.소상공인의 금융 비용 부담 완화를 위해 온라인 대출 갈아타기 서비스 확대, 금리인하요구권 활성화, 중도상환수수료 경감 등도 계속 추진한다고 말했습니다.이 위원장은 정책금융기관과 전 금융업권이 추석 연휴를 맞아 소상공인·중소기업 등에 총 103조 원 규모의 자금을 공급한다고도 전했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)