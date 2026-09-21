네이버에 '추석' 검색하면…병원·공항·주차 정보 한눈에

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네이버는 추석 연휴를 맞아 검색과 플레이스, 숏폼, 해외 결제 등 주요 서비스에서 이용자 편의와 혜택을 강화한다고 밝혔습니다.이용자는 네이버에서 '추석'을 검색해 명절 유래와 상차림, 지방 쓰는 방법, 명절 지원금, 연휴 운영 병원·약국 정보를 확인할 수 있습니다.인천공항 출국장 대기 시간과 김포공항 탑승 소요 시간, 공항 주차장 현황·운항 정보 등도 검색으로 제공합니다.네이버 플레이스는 공휴일이나 24시간 운영 병원·약국·동물병원, 응급의료기관 정보를 안내합니다.오는 24∼27일에는 전국 공공·행정기관, 학교 등이 운영하는 공공주차장 약 9천곳의 무료 개방 정보도 제공합니다.네이버 호텔은 22일까지 국내 호텔 시크릿몰 객실 예약 시 최대 3% 할인과 네이버페이 포인트 최대 5% 적립 혜택을 주는 '추석맞이 시크릿 특가'를 진행합니다.숏폼 서비스 네이버 클립은 23∼26일 여행·명절 음식·가족·건강관리 등을 주제로 한 콘텐츠를 선보입니다.오는 27일까지 진행하는 피드코인 이벤트에서는 클립 시청으로 하루 최대 1천피드코인을 적립할 수 있습니다.네이버페이는 해외 QR 결제 서비스가 가능한 74개 국가·지역에서 결제 조건에 따라 포인트를 적립하는 '복주머니 프로모션'을 다음달 31일까지 운영합니다.일본·중국·홍콩·마카오에서는 별도 현장 결제 할인 혜택도 제공합니다.(사진=네이버 제공, 연합뉴스)