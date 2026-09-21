여자 농구, 몽골 완파하고 8강행 확정 [AG 영상]

한국 여자농구 대표팀이 전날 남자 대표팀의 금메달 기운을 이어받아 몽골을 완파하고 8강 진출을 조기에 확정했습니다.



박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 오늘(21일) 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자농구 조별리그 C조 몽골과의 경기에서 88-61로 크게 이겼습니다.



이날 승리로 조별리그 2연승(승점 4)을 달린 한국은 남은 타이완전 결과와 관계없이 일찌감치 8강 진출을 확정했습니다.



이번 대회는 11개 팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1, 2위와 조 3위 중 상위 2개국이 8강에 진출합니다.



B조는 3, 4위(홍콩, 카자흐스탄)가 모두 2패를 당한 상황이고, 3개국이 묶인 A조에서는 3위 태국이 2패를 당했습니다.



한국은 앞서 조별리그 1차전에서는 말레이시아를 106-40, 무려 66점 차로 물리쳤습니다.



전날 남자 대표팀이 12년 만에 아시안게임 정상에 오르며 쏘아 올린 상승세가 여자 대표팀의 코트 위에서도 이어졌습니다.



이해란이 20점 6리바운드를 기록하며 공격을 이끌었고, 이소희도 19점 4어시스트로 코트에 활력을 불어넣었습니다.



부상에서 복귀한 강이슬은 16분만 뛰고도 3점슛 3방을 포함해 15점을 쏟아내며 확실한 존재감을 뽐냈습니다.



허예은은 8어시스트로 공격을 조율했고, 출전 선수 10명이 고르게 득점포를 가동하며 완승을 합작했습니다.



한국은 1쿼터부터 몽골을 강하게 몰아붙였습니다.



초반 약 3분 30초 동안 몽골을 꽁꽁 묶고 12득점으로 앞서갈 정도로 한국의 일방적인 흐름이었습니다.



몽골의 첫 필드골 득점은 첫 쿼터 종료 4분 28초 전에야 나왔습니다.



강이슬이 1쿼터에만 3점슛 2개 포함 10점을 몰아치며 28-9로 기선을 제압했고, 2쿼터에는 이소희와 이해란이 득점포를 가동하며 전반을 51-19, 무려 32점 차로 앞선 채 마쳤습니다.



넉넉한 리드를 안고 돌입한 후반에도 한국은 여유로운 운영 속에 이변 없이 27점 차 대승으로 경기를 마무리했습니다.