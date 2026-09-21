[자막뉴스] DMZ 수색 작전 중 '폭발'…"북한 지뢰 가능성" 군 간부 중상

서부전선을 담당하는 육군 25사단 최전방 부대에서 오늘(21일) 오전 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생했습니다.



합참 관계자는 "서부전선 비무장지대 군사분계선 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다"고 밝혔습니다.



이어 "부상 간부 2명은 응급헬기를 이용해 국군수도병원으로 긴급후송 및 치료중"이라며 "상대적으로 부상 정도가 심하지 않은 간부 1명을 포함해 작전을 수행했던 다른 장병들도 국군수도병원으로 후송해 정밀 검진 등 건강 상태를 확인할 예정"이라고 설명했습니다.



군 당국은 미상 폭발 원인에 대해 조사할 예정이라고 밝혔습니다.



일각에선 정황상 지뢰 폭발로 사고가 발생했을 가능성이 제기됩니다.



다만 북한군이 매설한 지뢰가 폭발한 것인지, 우리 군의 지뢰로 인해 사고가 발생했는지는 확인되지 않았습니다.



DMZ 수색로 개척 작전 중 미상 지뢰가 폭발했을 가능성, 북한 지역 내 폭우로 떠내려온 지뢰가 폭발했을 가능성 등 여러가지 가능성이 제기되는 상황입니다.



북한은 '적대적 두 국가' 선언 이후 군사분계선 인근에 전술도로를 깔고 지뢰를 매설하는 등 '국경선 요새화' 작업을 진행하고 있습니다.



따라서 북한이 설치한 지뢰가 폭발했을 가능성도 제기됩니다.



특히 군사분계선 기준선에 대한 남북 간 불일치로 북한이 분계선을 넘어서 남측 지역까지 지뢰 매설 작업을 했다고 추정되는 정황도 있습니다.



앞서 합참은 최근 DMZ 남측 일부 지역에서 지형 변화가 있는 것을 식별해 북한군이 지뢰를 매설했을 가능성에 대해 유엔사와 함께 협의하고 있다고 밝힌 바 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)