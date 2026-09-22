[자막뉴스] 구원파? 사이비? "이거 보여줘"..박진영 입 열자 '갑론을박'

JYP엔터테인먼트의 대표 프로듀서 겸 가수 박진영이 과거 구원파 연루설과 최근 이단, 사이비 의혹에 대해 직접 설명했습니다.



지난 19일 유튜브 채널 '첫열매들'에는 약 1시간 12분 분량의 '박진영 씨 교회 무슨 파예요?'라는 제목의 영상이 공개됐습니다.



박진영은 "주변 교회다니는 분들이 말리셨죠?"라며 입을 열더니, "이상한 곳이다 사이비다 이런 말 많이 들었을 텐데, 앞으로는 이 영상을 보여주라"며 설명을 시작했습니다.



그는 "우리 교회는 족보 없는 교회가 아니다. 확실한 근본이 있는 교회다"라며 "이 곳에는 천주교, 장로교, 신천지 등 다양한 출신이 존재하지만 구성원의 과거 이력이 교회의 교파를 결정짓는 것은 아니다"라며 특정 단체와의 연관성을 일축했습니다.



그러면서 자신이 제시한 교리의 구분 기준은 다름 아닌 '영생'이고, 참된 회개를 거친 사람에게 주어지는 신비롭고 완전한 믿음을 통해서만 영생을 얻는다고 가르침을 설명했습니다.



강연 후반부에서는 자신들의 독자적인 교리 체계를 언급했는데, ‘무할례자들에 대한 복음파’라는 명칭을 제시하기도 했습니다.



박진영은 2018년 한 매체의 보도로 구원파 의혹이 불거졌을 당시 '사비로 장소를 빌려 진행한 성경 공부일 뿐'이라며 강하게 반박했고, 2020년 한 방송에 나와서도 예루살렘 방문 이후 친구들과 시작한 모임일 뿐 어느 조직이나 교회와도 관련이 없다고 밝힌 바 있습니다.



해당 영상을 접한 누리꾼들은 "정통 기독교는 아니라는 거네" 등의 반응과 함께 "종교의 자유가 있는 나라에서 뭐가 문제냐"는 등의 반응도 함께 보이며 갑론을박을 펼치고 있습니다.



(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김기현, 화면출처 : 유튜브 '첫열매들' 캡처, 제작 : 디지털뉴스부)