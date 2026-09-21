"미중 정상 만찬에 팀 쿡·젠슨 황·올트먼 이어 나델라도 참석"

▲ 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 환영하기 위해 24일(현지시간) 백악관에서 여는 국빈 만찬에 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)가 참석할 예정이라고 블룸버그 통신이 21일 소식통을 인용해 보도했습니다.이로써 국빈 만찬에 참석하게 되는 빅테크 수장은 애플 팀 쿡 집행의장을 비롯해 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO 등입니다.미중 정상회담은 인공지능(AI) 기술의 통제를 둘러싼 논쟁이 격화되고 있는 가운데 테크기업 유명 인사들이 한자리에 모인다는 점에서 주목을 받고 있습니다.앞서 앤트로픽 다리오 아모데이 CEO가 대규모 사이버공격을 포함한 위험성을 경고하며 AI 산업 전체적으로 개발을 늦춰야 한다고 주장하면서 CEO들 사이에 의견 충돌이 빚어졌습니다.트럼프 행정부는 중국에 주도권을 넘겨줄 수 있다는 우려를 나타내며 과도한 AI 규제나 개발 속도 조절에 반대한다는 입장을 견지하고 있습니다.중국 또한 아모데이의 언급을 '공포 조장 행위'로 표현하며 비판해 왔습니다.(사진=게티이미지)