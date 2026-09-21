대한체육회, 진천선수촌에서 테크볼 훈련 지원 추진

▲ 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전 2세트에서 한국 이준석이 이라크 알리 자릴 메제르 알엘라야위를 상대로 승리하자 기뻐하고 있다.

대한체육회가 아시안게임 사상 첫 금메달을 달성한 테크볼 국가대표 선수들이 진천 국가대표선수촌에서 훈련할 수 있도록 지원 방안을 마련할 계획이라고 밝혔습니다.테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 종목으로, 이번 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐습니다.우리나라는 어제 열린 남자 단식 결승에서 이준석이 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 세트 점수 2대 0으로 꺾고 승리하며 사상 첫 금메달을 가져왔습니다.알려지지 않은 종목이다 보니 테크볼 대표 선수들은 사실상 자체적으로 대회를 준비해야 했고, 아시안게임 참가를 위해 생업을 포기하기도 했습니다.체육회는 "아시안게임을 앞두고 테크볼 선수들의 진천 선수촌 입촌 훈련을 검토했지만 대회를 앞둔 선수들의 입촌과 훈련이 집중되며 공간 확보가 어려워 이뤄지지 못했다"고 전했습니다.이준석의 결승 현장을 찾아 응원하고 금메달 획득을 축하했던 유승민 대한체육회장은 "테크볼이 더욱 성장할 수 있도록 선수들이 진천 국가대표선수촌의 훈련 환경을 활용할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)