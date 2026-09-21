롯데백화점, 5년 만에 희망퇴직 시행…40개월치 기본급 지급

▲ 롯데에비뉴엘 잠실 및 롯데월드몰 전경

롯데백화점이 희망퇴직을 시행합니다.21일 롯데백화점에 따르면 회사는 이날부터 10월 5일까지 희망퇴직 신청을 받는다고 공고했습니다.이번 희망퇴직 신청 대상은 근속 20년 이상(GL2 이하는 15년)으로, 희망퇴직자에게는 기준임금 40개윌분과 재취업 지원금 2천만 원(GL2 이하는 2,005백만 원)을 추가 지급합니다.자녀 학자금은 자녀당 최대 1천만 원까지 지원합니다.또 3개월간의 리스타트(Re-Start) 휴가(유급)와 재취업 교육도 제공합니다.롯데백화점은 지난 2021년 창사 이래 처음으로 희망퇴직을 시행했으며, 이후 5년 만에 두 번째로 희망퇴직을 접수하게 됐습니다.올해 백화점업계가 호실적을 기록한 가운데 인력구조 개선을 통해 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이됩니다.회사는 "지속적인 신규 채용을 통해 새로운 시장 환경에 적합한 인재들을 발굴하고 새로운 성장 기회를 모색하기 위해 노력해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.롯데백화점은 상반기 영업·상품기획(MD)·마케팅 직무 신입사원 채용을 진행했으며 하반기에도 영업 직무에서 신입 채용이 예정돼있습니다.(사진=롯데백화점 제공, 연합뉴스)