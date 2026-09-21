오늘부터 '한국은행 원화국제결제망' 시범운영…내년 본운영

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한국은행이 오늘(21일) 오전 9시부터 '한국은행 원화국제결제망' 시범운영을 시작했다고 밝혔습니다.시범 운영에는 국민·우리·하나·신한은행 등 4개 국내은행이 참가했습니다.내년 1월로 예정된 본운영에는 외국계 은행 등도 참여할 예정입니다.특히 이날 오전 9시 30분쯤 국내 참가기관 2곳이 약 14억 원 규모의 첫 시범 거래에 나섰다고 한은은 전했습니다.이 결제망은 한국은행 최초의 주말과 공휴일을 제외하고 24시간 운영되는 결제망입니다.이를 통해 외국인 투자자는 국내 금융기관이 아닌 해외원화업무취급기관(RFI-K)에서 계좌를 개설하는 것만으로 자국의 영업시간대에 원화 결제를 할 수 있습니다.한은은 결제망 구축이 외국인의 원화결제인프라 접근성을 크게 개선해 원화의 국제적 위상 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다고 밝혔습니다.한은 관계자는 "상시 모니터링 등을 통해 결제망을 안정적으로 운영하는 한편 제도 및 시스템 개선, 참가기관 확대 등을 통해 우리나라 지급결제 인프라 발전에 기여할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)